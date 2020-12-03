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Gündem Kağıda emdirilmiş halde bulundu Değeri 1,8 milyon lira
ANTALYA

Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira

Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki İ.Ö'nün kullandığı aracın bagajından, 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzai çıktı. İçimliği 25 TL'den satıldığı belirtilen uyuşturucunun toplam bedelinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Ailesinden aldığı 50 TL harçlıkla geçindiğini söyleyen İ.Ö. ile yanındaki kız arkadaşı G.K. tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu öğrenildi.
Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu öğrenildi.

Olay, 28 Kasım tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6225 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul plakalı otomobilde biri kadın iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Mahalle arasında durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve G.K.'nin GBT sorgusunda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan’ kayıtları olduğu ortaya çıktı.

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75 bin içimlik olduğu tespit edildi

Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta narkotik köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu. Otomobilin bagaj kısmında çıkan 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzainin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.

İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
OYNAT 00:58
İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

"50 lira harçlıkla geçiniyorum"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti. G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., “Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile 21 adet A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil" dedi. İki şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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