Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira

Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu öğrenildi.

Olay, 28 Kasım tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6225 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul plakalı otomobilde biri kadın iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Mahalle arasında durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve G.K.'nin GBT sorgusunda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan’ kayıtları olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM İstanbul'da zehir tacirlerine dev operasyon: 2020'nin rekoru kırıldı

75 bin içimlik olduğu tespit edildi

Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta narkotik köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu. Otomobilin bagaj kısmında çıkan 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzainin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.

REKLAM

OYNAT 00:58 İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"50 lira harçlıkla geçiniyorum"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti. G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., “Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile 21 adet A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil" dedi. İki şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.