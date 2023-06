Kahramanmaraş’a turizm yatırımı

Başkonuş Yaylası Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, son 5 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, şu an yerli turiste hizmet verdiklerini ve yabancı turistlerin şehrin güzelliklerden yararlanması için seferberlik başlatmak istediklerini söyledi. Erdoğanyılmaz, "Şehrimizde turizmin bütün branşlarında hizmet verilebilecek potansiyel var. Yaylamızda doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ATV turları, at biniciliği ve bölge turları yapılabiliyor. Her yıl en az 10 bin çadır kuruluyor ve festivaller düzenleniyor” dedi. Erdoğanyılmaz, şehirde turizm işletmesi sayısı ve hizmet türü açısından açık olduğunu kaydetti ve işletmecilere yatırım davetinde bulundu.