Kahramanmaraş’a turizm yatırımı

Türkiye’nin pamuk ipliğinin yüzde 55’i ve çelik üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Kahramanmaraş iş dünyası, depremin ardından kapasitesini artırarak üretime ve ihracata devam ediyor. Şehrin ekonomisini farklı sektörlerde de geliştirmek için kolları sıvayan iş dünyası, turizmi canlandırmak için harekete geçti ve topyekün seferberlik ilan edildi. Bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrin turizmi ele alındı. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da katıldı.