Kahramanmaraş’a turizm yatırımı

Serhan Erdoğanyılmaz.
Türkiye’nin pamuk ipliğinin yüzde 55’i ve çelik üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Kahramanmaraş iş dünyası, depremin ardından kapasitesini artırarak üretime ve ihracata devam ediyor. Şehrin ekonomisini farklı sektörlerde de geliştirmek için kolları sıvayan iş dünyası, turizmi canlandırmak için harekete geçti ve topyekün seferberlik ilan edildi. Bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrin turizmi ele alındı. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da katıldı.
İŞLETMECİLER DAVET EDİLDİ
Başkonuş Yaylası Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, son 5 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, şu an yerli turiste hizmet verdiklerini ve yabancı turistlerin şehrin güzelliklerden yararlanması için seferberlik başlatmak istediklerini söyledi. Erdoğanyılmaz, "Şehrimizde turizmin bütün branşlarında hizmet verilebilecek potansiyel var. Yaylamızda doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ATV turları, at biniciliği ve bölge turları yapılabiliyor. Her yıl en az 10 bin çadır kuruluyor ve festivaller düzenleniyor” dedi. Erdoğanyılmaz, şehirde turizm işletmesi sayısı ve hizmet türü açısından açık olduğunu kaydetti ve işletmecilere yatırım davetinde bulundu.