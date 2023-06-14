Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi

Kamera kaydı alan vatandaşlar, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.