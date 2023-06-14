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Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi

Kahramanmaraş şehir merkezinde birkaç vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.

13:43 . 14/06/2023 Çarşamba
IHA
Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.

Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.

Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.



Kamera kaydı alan vatandaşlar, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.
#Kahramanmaraş
#Tanımlanamayan cisim
#kamera
1 saat önce
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