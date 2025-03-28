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Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor

Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor

12:2228/03/2025, Cuma
AA
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Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor.
Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor.

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okullarındaki Endüstriyel Ekmek Üretim Atölyesi'nde, yatılı okullarda kalan öğrenciler için günlük 8 bin ekmek üretiyor.

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun fırın atölyesinde 6 Şubat 2023 depremleri döneminde depremzedeler için başlattıkları ekmek üretimini, şimdi yatılı okullardaki öğrenciler için sürdürüyor.

#Kahramanmaraş
#Ekmek
#Öğrenci

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