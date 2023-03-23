Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: Önce 5,3 sonra 4 ve 4,2 ile sallandı

4 büyüklüğünde bir deprem daha

4 büyüklüğünde bir deprem daha

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 5,3'lük depremin ardından saat 12.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğunu bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

4,2'lik bir deprem daha

4,2'lik bir deprem daha

Peş peşe yaşanan iki depremin ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 7,07 kilometre olduğu belirtildi.