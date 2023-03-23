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Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler: Önce 5,3 sonra 4 ve 4,2 ile sallandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19 ve 12.23'te 5,3 ve 4,0 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Sezer, olumsuz bir durum bulunmadığını aktardı. Göksun ilçesinde saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

13:21 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan
5,3 büyüklüğünde deprem
meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.


4 büyüklüğünde bir deprem daha

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 5,3'lük depremin ardından saat 12.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğunu bildirdi.

'Olumsuz bir durum yok'

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

4,2'lik bir deprem daha

Peş peşe yaşanan iki depremin ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 7,07 kilometre olduğu belirtildi.



#deprem
#kahramanmaraş
#göksun
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