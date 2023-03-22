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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.43'te meydana gelen Yeşilyurt ilçesi merkezli deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.

23:12 . 22/03/2023 Çarşamba
DHA
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.43'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

#deprem
#Malatya
#Yeşilyurt
39 dakika önce
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