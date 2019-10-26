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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon, uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilere düzenlendi. Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı. Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheliler tutuklandı.
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatçılarına operasyon

  • Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı.

Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Hasan K. (27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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