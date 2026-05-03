Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

09:53 3/05/2026, Pazar
Almina’nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9’a olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11’e yükseldi.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Ağaoğlu'nun, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Olay

  • Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
  • Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

