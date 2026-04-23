tvnet
Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü: Bir ölü

20:3523/04/2026, Perşembe
IHA
Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu’da kamyonet ile çarpışan Tofaş marka otomobil şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kamyonet ile çarpışan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki 37 LL 146 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Altunlu idaresindeki 37 AF 091 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Altunlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altunlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yolda trafik tali yoldan sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



TOKİ İstanbul genç kategorisi kura çekiliş listesi başvurusu kabul-reddedilenlerin isimleri