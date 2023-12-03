Kanlı önlükle sessiz yürüyüş

İlki 18 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen eylemin, 25 Kasım’da İstanbul, Ankara ve Konya’da ikincisi yapılmıştı. Bu hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya’da üçüncü eylem düzenlendi. İstanbul’daki eylem Karaköy İskelesi önünde başladı. Hekimler Türk ve Filistin bayrakları ile Sirkeci Tren Garı’na yürüdü.





ZULME KARŞI HAYKIRACAĞIZ

Doktor Mehmet Muhsin Kefçi grup adına açıklama yaptı. Hastanelerin hedef alındığını vurgulayan Kefçi, bunun savaş suçu olduğunu kaydetti. Kefçi, “Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Hekimler olarak zulme karşı haykıracağız” dedi.





İLAÇ FİRMALARINI BOYKOT ÇAĞRISI

Ankara’daki eylemin adresi ise Birinci Meclis’ti. Burada bir araya gelen 100’ü aşkın sağlık çalışanı, Melike Hatun Camii’ne yürüdü. Doktor Yasin Şimşek, İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların, soykırımdan başka hiçbir kelime ile anlatılamayacağını belirtti. “Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef olamaz” diyen Şimşek şunları kaydetti: “Tüm meslektaşlarımızı Gazze’deki zulme açıktan destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye, Sağlık Bakanlığımızı da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanmaya çağırıyoruz.”





Filistin davası engel tanımadı

Sivas’taki engelliler, İsrail’in saldırılarını protesto etti. İnönü Bulvarı Kale Camii önünde başlayan yürüyüşe kentteki bedensel, zihinsel ve işitsel engelli bireyler ile aileleri katıldı. Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı görme engelli Selman Devecioğlu, yürüyüşün son bulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yaptı: “Dünya Filistin’deki zulme kör ve sağır. Biz engelliler olarak buna karşı sesimizi yükseltmeye geldik.”



