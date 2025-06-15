“Kanseri bitireceğim” demişti: Dr. Savan Günay evinde ölü bulundu

“Kanserin kökünü kazıyacağım” sözleriyle gündeme gelen Dr. Savan Günay, İstanbul’daki evinde ölü bulundu.





Uzun süredir alternatif kanser tedavileri üzerine çalışmalar yaptığı bilinen Günay’ın ani ölümü, pek çok soruyu da beraberinde getirdi.





Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, bazı çevreler bu ölümün “tesadüf” olmadığını iddia etti.





Ne olmuştu?

Dr. Günay, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Kanserin çözümünü buldum, yakında tüm dünyayla paylaşacağım” diyerek büyük yankı uyandırmıştı. Ancak açıklamasından kısa bir süre sonra ortadan kaybolan Günay’ın son dönemde tehditler aldığı da iddialar arasında yer aldı.











