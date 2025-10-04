Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Kapıyı kilitleyerek polisten kaçmaya çalışan hırsızı polis ekipleri vinçle camdan iş yerine girerek yakaladı

Kapıyı kilitleyerek polisten kaçmaya çalışan hırsızı polis ekipleri vinçle camdan iş yerine girerek yakaladı

09:284/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı işyerinin kapısını kilitleyerek teslim olmayınca polis ekipleri vinçle camdan girerek şahsı yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde 2 Ekim tarihinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan B.Y.’nin işyerinde saklandığı tespit edildi.


İş yerine operasyon yapan polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek içeriye kimseyi sokmadı. Durum üzerine polis ekipleri, vinçle camdan işyerine girerek şahsı saklandığı yerde yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.




#hatay
#polis
#hırsız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman erken mi başlayacak? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı