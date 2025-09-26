Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı

Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı

15:4026/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu ziynet eşyalarını çaldı
Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu ziynet eşyalarını çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde N.A.'nın (41) temizlik için yardıma çağırdığı karşı komşusu H.K. (34), evdeki ziynet eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan H.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde N.A.’ya ait evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda, hırsızlığı yapan kişinin N.A.’nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.’nin olayı, N.A.’nın İzmir’den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi.

Polis, H.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.




#Samsun
#hırsızlık
#komşu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı duyurusu: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?