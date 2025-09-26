Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı

Çalışmalarda, hırsızlığı yapan kişinin N.A.’nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.’nin olayı, N.A.’nın İzmir’den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi.