Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu: 30'dan fazla araç birbirine girdi
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkilerini artırarak devam ediyor. Giderek yoğunlaşan yağış megakent trafiğini de olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı kaza sonrası, kilometrelerce kuyruk oluştu.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Birçok vatandaş yollardaki buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü kaybederken, bir haber de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, çok sayıda araç kaza yaptı.
30'DAN FAZLA ARAÇ KAZA YAPTI
Kar yağışıyla kapanan yolda, 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.