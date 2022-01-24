Gündem Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu 30dan fazla araç birbirine girdi
İSTANBUL

Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu: 30'dan fazla araç birbirine girdi

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkilerini artırarak devam ediyor. Giderek yoğunlaşan yağış megakent trafiğini de olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı kaza sonrası, kilometrelerce kuyruk oluştu.

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Haber Merkezi İHA
Kar fırtınası İstanbul trafiğini vurdu: 30dan fazla araç birbirine girdi
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Birçok vatandaş yollardaki buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü kaybederken, bir haber de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, çok sayıda araç kaza yaptı.

30'DAN FAZLA ARAÇ KAZA YAPTI

Kar yağışıyla kapanan yolda, 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi
İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.


ARAÇ KUYRUĞU, KİLOMETRELERCE UZADI

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

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