Gündem Kar İstanbulun kapısına dayandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da kar yağışı - Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün gündüz başlayan kar yağışı Malkara'da gece saatlerinde de devam etti. İlçenin yüksek kesimleri beyaz örtüye bürünürken fırtına uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Malkara'da yağan kar
IHA
Malkara'da yağan kar
Malkara'da yağan kar
IHA
Malkara'da yağan kar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN DE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor. Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor." denilmişti.

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