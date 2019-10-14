Safranbolu Kaymakamı ormanda gezerken kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti.

AA Fatih Ürkmezer, Konarı köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti.

Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi.

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AA Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

AA Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

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Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: