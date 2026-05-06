Karadeniz'de heyelan: Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu ulaşıma kapandı

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Park halindeki bir tıra zarar veren heyelan yüzünden yolda araç kuyruğu oluştu
Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun 33. kilometresi ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.
Heyelan sebebiyle park halindeki bir tır da hasar gördü.
