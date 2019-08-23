Karadeniz’in tarihi yeniden yazılıyor

Halil Posbıyık ( Solda ) - Benjamin Arburckle (Sağda)

Kdz. Ereğli Alacabük Köyü sınırları içindeki İnönü Mağarası’nda yürütülen çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Mağarada yürütülen kazı çalışmalarına katılmak için Amerika’dan Ereğli’ye gelen ve dünyadaki hayvan kalıntılarını inceleyen 5 profesörden biri olan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Zooarkeolog Benjamin Arburckle, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’la birlikte düzenlediği basın toplantısında elde ettikleri hayvanlara ait önemli bulguları açıkladı.

SOSYAL YAŞAM AYDINLATILACAK

Arburckle, İnönü Mağarası ve çevresinde tarih öncesi ve erken tarih dönemlerinde kültür, ekonomi ve yaşama ilişkin araştırmalar yapıldığını belirterek, “Bu insanların neler yediği, avcı, çoban veya çiftçi olmaları ile ilgili gelişmeler, onların yaşam biçimleri, bu kalıntıların dünyanın hangi bölgeleri ile ilişkileri olduğu gibi konuları aydınlatmak istiyoruz” dedi.

ETOBUR VE OTOBUR HAYVAN KALINTILARI BULUNDU

İnönü Mağarası’nda bulunan hayvan kemiklerine ilişkin yaptıkları ilk araştırmaların sonuçlarını açıklayan Arburckle, “Yerli ve vahşi hayvanlarla ilgili İnönü Mağarası’ndaki kalıntılarda çeşitli bilgilere ulaştık. Burada domuz, keçi, sığır, karaca, kızıl geyik gibi otoburların yanı sıra ayı, leopar, vaşak, vahşi, sansar ve tilki gibi birçok etçilin kalıntılarına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kazı yapan işçiler

‘DÜNYA BİZİMLE İZLEYECEK’

İnönü Mağarası’nın önemini vurgulayan Benjamin Arburckle şöyle konuştu; “Burada yaptığımız araştırmalar bu bölgedeki yeni çok heyecan verici keşiflerin başlangıcı olacak. Bu bölgedeki tarih öncesi dönemlerin nasıl olduğunu bütün dünya bizimle birlikte izleyecek. İnönü Mağarası, Karadeniz bölgesinde ilk kez bu derece bulgulara rastlanan ilk yer. Karadeniz’in tarihi burada ilk kez bu yönüyle yeniden yazılacak.”

REKLAM

ARAŞTIRMALAR SES GETİRİYOR

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında, İnönü Mağarası’nda yapılan kazılarda bir takım tarihi vesikalar ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu araştırmalar Avrupa ve dünya çapında ses getirmeye başladı. Bu yapılanların kazıların neticelerini alanlar ilçemize gelmeye başladı” dedi.