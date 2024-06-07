'Kardeş şehir' ilan etmişlerdi: AK Parti'den CHP'ye 'Tel Aviv' tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı , partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İzmir ile Tel-Aviv arasındaki "kardeş şehir" kararının kaldırılması ve Gazze'nin tüm ilçelerce "kardeş şehir" ilan edilmesi için AK Parti grubu olarak teklif sunacaklarını açıkladı. Saygılı, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine tepki göstererek, İzmir'in Gazze halkının yanında olduğunu vurguladı.





"Safsataya acilen son verilmelidir"





Saygılı, İzmir'in geçmişte Tel-Aviv ile kardeş şehir ilan edilmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. "İzmir, masum sivilleri ve günahsız yavruları katleden bir devletin ya da şehrin kardeşi olamaz, olmamalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tel-Aviv ile kardeş şehir ilan etmiş olması yeniden ele alınmalı ve bu kağıt üzerinde anlam ifade eden safsataya acilen son verilmelidir" dedi.





'Bu ayıbı üzerinizde tarihi bir utanç olarak taşımaya son verin'





Saygılı, İzmir'in Gazze halkının mücadelesinin yanında olduğunu ifade ederek, "İzmir'in yanı, hamile kadınların, yaşlı sivillerin sığındığı kamplara gece yarısı ölüm bombaları kusan katillerin safı değildir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine kamuoyu önünde çağrımı yapmak istiyorum, bu ayıbı üzerinizde tarihi bir utanç olarak taşımaya son veriniz" dedi.





İzmir ile Gazze'nin kardeş şehir ilan edilmesi teklifi





Saygılı, ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında İzmir ile Tel-Aviv arasındaki kardeşlik kararının sona erdirilmesi ve Gazze'nin tüm ilçelerce "kardeş şehir" ilan edilmesi için AK Parti grubu olarak teklif sunacaklarını belirtti.





"Açık çağrımızdır"





AK Parti İzmir hesabından yapılan paylaşımda ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açık çağrımızdır: Tel Aviv ile olan kardeş belediye protokolünü iptal edin!" ifadeleri kullanıldı.















