AK Parti düğmeye bastı: Belediyelerde tasarruf dönemi

Cumhurbaşkanlığı'nın kamuda tasarruf genelgesinin ardından AK Partili belediyeler de tasarruf tedbirlerini artırdı. Hükümetin açıkladığı ve hızla uygulamaya koyulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirildi. Belediyeleri de kapsayan tasarruf tedbirleri için AK Partili belediyeler tedbirleri uygulamaya başladı. Makam ve daire başkanlarının araçlarından başlayan tasarruf tedbirleri kapsamında araçlara sınırlandırma getirildi. Daire başkanları ve müdürlerin belediyenin hizmet araçlarını gerekli durumlarda olmak şartıyla ortak kullanacağı ve araçların yakıtlarında da sınırlandırılmaya gidileceği öğrenildi.

VARDİYALI SİSTEM GELECEK

Araçların bakım onarım ve tamir işlemlerinin ise belediyelere bağlı fen işleri daire başkanlıkları bünyesinde yapılması kararlaştırıldı. Tedbirler çerçevesinde AK Partili belediyelerdeki personele fazla mesai yaptırılmayacak. Böylece verimli ve etkin çalışma için vardiyalı çalışma sistemi uygulanacak.

KONSERLERE SINIRLAMA

Bu sistemle; belediye hizmetleri aksamayacak, fazla mesai ücreti verilmeyecek, işçiler de fazla çalışmamış olacak. Konser gibi belediye etkinliklerine de sınırlandırma getirilecek. Tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak, tanıtımlar dijital ortamda internet siteleri üzerinden yapılacak. Misafirlere verilen promosyonlardan powerbank, kalem ve USB bellek gibi ürünlerin alımları da durduruldu.







