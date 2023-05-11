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Kardeşten Kılıçdaroğlu'nu üzecek seçim kararı: Azerbaycan yüzde 90 ile Erdoğan'ı seçti

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için nefesini tutmuş beklerken kardeş ülke Azerbaycan'da yapılan bir anketten çarpıcı sonuç çıktı. 18 yaş üstü 1070 kişinin katıldığı anket sonucu Azerbaycan halkı yüzde 90,4 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılacağına inandığını gösterdi. Ankete katılanların yüzde 5,1'i ise seçimi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ifade etti.

22:24 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Azerbaycan'da yapılan bir anket sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 90'lık oranla seçimin galibi olarak görüldü.

Azerbaycan'da yapılan bir anket sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 90'lık oranla seçimin galibi olarak görüldü.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye yüzyılın seçimine hazırlanırken kardeş ülke Azerbaycan'dan ise dikkat çeken bir anket sonucu geldi.

Azerbaycan'da Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM) tarafından anket yapıldı.

Toplam 64 bölge ve ilde 18 yaş üstü 1070 kişinin katılımıyla yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ezici bir üstünlükle seçimin galibi çıktı.

Ankete katılanların yüzde 90,4'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 5,1'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 0,8'i Muharrem İnce'yi ve yüzde 0,1'i de Sinan Oğan'ı kazanan olarak görmek istediğini söyledi. Katılımcıların yüzde 3,5'i ise hangi adayı desteklediği konusunda fikrini paylaşmadı.




#Azerbaycan
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#14 Mayıs
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#Erdoğan
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