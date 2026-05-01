Kargo gemisi karaya oturdu: Tüm ekipler seferber oldu

Karasu açıklarında etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı kargo gemisi, kıyıya sürüklendi. Gemi, Karasu Halk Plajı kıyılarında karaya oturdu.

Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.