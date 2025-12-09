Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

09:079/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.
Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan "ORITA" adlı 132 metre boyundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-18" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-20" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.




#Çanakkale Boğazı
#gemi arızası
#gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi onaylandı mı, yasalaştı mı, içeriği ne? Covid yasası, genel af ve infaz düzenlemesi