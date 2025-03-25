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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 35 santimlik kitle çıkarıldı, doktorlar şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 35 santimlik kitle çıkarıldı, doktorlar şaşkına döndü

14:1325/03/2025, Salı
IHA
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Uzman doktor, erken tedavi konusunda uyarıda bulundu.
Uzman doktor, erken tedavi konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da karın ağrısı, kanama ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 35 santimlik miyom çıkarıldı. Uzmanlar, özellikle büyük boyutlara ulaşan miyomların erken teşhisle tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden 4 çocuk annesi 43 yaşındaki kadın, bir yıldır devam eden şiddetli karın ağrısı ve intrauterin kanama şikayetleriyle Çermik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuruda bulundu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası rahminde iyi huylu miyom tespit edilen hastanın karnında büyüyen 35 santim boyutundaki miyom başarıyla çıkartıldı.

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Abdurrahman Sengi, hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardıklarını söyledi. Sengi,
"43 yaşındaki hastamız yaklaşık bir yıldır devam eden şiddetli kanama ve intrauterin kanama şikayetleri ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğimize başvurdu. Yaptığımız görüntüleme sonucu hastamızın rahminde yaklaşık 35 santim boyutlarında bir miyom tespit ettik. Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan ve miyomun kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardık. İki gecelik bir hastane yatışı sonrası hastamızı şifa ile taburcu ettik"
dedi.

Miyomlar hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir

Uzmanlar, miyomların, kanama, ağrı, kansızlık ve basıya bağlı şikayetler oluşturabileceğini belirterek, özellikle büyük boyutlara ulaşan miyomların erken teşhisle tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Miyom belirtileri yaşayan kadınların düzenli doktor kontrolüne gitmesi öneriliyor.


#Diyarbakır
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