Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 35 santimlik kitle çıkarıldı, doktorlar şaşkına döndü

Diyarbakır'da karın ağrısı, kanama ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 35 santimlik miyom çıkarıldı. Uzmanlar, özellikle büyük boyutlara ulaşan miyomların erken teşhisle tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden 4 çocuk annesi 43 yaşındaki kadın, bir yıldır devam eden şiddetli karın ağrısı ve intrauterin kanama şikayetleriyle Çermik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuruda bulundu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası rahminde iyi huylu miyom tespit edilen hastanın karnında büyüyen 35 santim boyutundaki miyom başarıyla çıkartıldı.
Miyomlar hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir
Uzmanlar, miyomların, kanama, ağrı, kansızlık ve basıya bağlı şikayetler oluşturabileceğini belirterek, özellikle büyük boyutlara ulaşan miyomların erken teşhisle tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Miyom belirtileri yaşayan kadınların düzenli doktor kontrolüne gitmesi öneriliyor.