Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 35 santimlik kitle çıkarıldı, doktorlar şaşkına döndü

"43 yaşındaki hastamız yaklaşık bir yıldır devam eden şiddetli kanama ve intrauterin kanama şikayetleri ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğimize başvurdu. Yaptığımız görüntüleme sonucu hastamızın rahminde yaklaşık 35 santim boyutlarında bir miyom tespit ettik. Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan ve miyomun kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardık. İki gecelik bir hastane yatışı sonrası hastamızı şifa ile taburcu ettik"