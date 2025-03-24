Uzmanlar açıkladı: İşte alerjik rinitten korunmanın yolları

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ulaş Metin, alerjik rinitin en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, hapşırma, burun ve gözlerde kaşıntı, göz sulanması ve boğaz tahrişi olduğunu söyledi. Bu belirtilerin özellikle polen, toz akarları, hayvan tüyleri ve küf gibi yaygın alerjenlerle temas edildiğinde ortaya çıktığını vurguladı.

Mevsimsel alerjik rinit, bahar ve yaz aylarında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde görülürken, yıl boyu süren alerjik rinit daha çok toz akarları, küf mantarları ve hayvan tüyleri gibi iç mekan alerjenlerinden kaynaklanıyor. Dr. Metin, hastaların hangi tür alerjiden muzdarip olduğunu anlamasının tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını belirtti.





"Alerjik rinit uyku kalitenizi ve genel sağlığınızı etkileyebilir"

Dr. Metin, alerjik rinitin yalnızca burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi semptomlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sinüzit, orta kulak enfeksiyonları ve uyku problemleri gibi sağlık sorunlarına da yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle belirtileri kontrol altına almak için erken önlem almanın önemli olduğunu ifade etti.





Alerjik rinitle mücadelede uygulanan tedaviler

Dr. Metin, alerjik rinit tedavisinde antihistaminik ilaçlar, burun spreyleri ve immünoterapi gibi yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Antihistaminiklerin vücudun histamin üretimini bloke ederek belirtilerin hafiflemesine yardımcı olduğunu, burun spreylerinin iltihaplanmayı azaltmak amacıyla kullanıldığını, immünoterapinin ise zamanla alerjilerin etkisini azaltmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu açıkladı.





Alerjik rinitten korunmanın yolları