Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Dünya

Hafter'den ağır tahrik: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkonuldu

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci Hafter güçleri tarafından alıkondu. Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti