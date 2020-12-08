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Gündem Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
İSTANBUL

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Soylu, ayrıca 'Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.


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Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa,'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.


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