Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Yeşilyurt Apartmanı davasında tutuklu sanık tahliye edildi
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Kartal'da çöken binada 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Çöken binayla ilgili acı haberi Bakan Soylu verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Soylu, ayrıca 'Burada kim hatalıysa gereği yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.
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Kartal'da çöken bina: 2 kişi tutuklandı
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Kartal'daki binanın çökme nedeni ortaya çıktı
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Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa,'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.