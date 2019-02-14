Son dakika: Kartal'daki çöken binayla ilgili 2 kişi tutuklandı - Kartal'daki binayı yapanlar tutuklandı mı?

İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü 7 katlı Yeşilyurt Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Patlamanın ardından 21 vatandaşımız hayatını kaybederken, 14 kişi ise enkaz altından kurtarıldı.

OYNAT 01:42 Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa,'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.



Yeşilyurt Apartmanı'yla birlikte çevredeki çok sayıda bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltılmış ve ekipler tarafından yıkımına başlanmıştı.

Son iki katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya öğrenilmişti.

Suçları: Taksirle ölüme sebep olmak

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan iddiaları araştırmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran da gözaltına alındı.

Mahkemede suçlamaları reddettiler

Soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçlarından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilen Uğur Mısırlıoğlu, mevcut binanın teknik sorumlusu olarak imzası bulunduğunu, bina yapılırken fenni mesul olarak görev yaptığını söyledi.

Mısırlıoğlu, "O süre içerisinde üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. İnşaatı 2 yıllık süre içerisinde sorunsuz olarak bitirdim. Hukuki olarak benim sorumluluğum 25 aydır. Bu süreçten sonra da uzatma talep edilmediği için üzerimdeki yükümlülük hukuken düşmüş olmaktadır" dedi.

REKLAM

Kaçak katların yıkımda etkisi oldu

Binanın yıkıldığını sonradan öğrendiğini söyleyen Mısırlıoğlu, şunları söyledi:

"Binanın üzerine kaçak kat atıldığını öğrendim. Bizim yasal olarak yapılmış binanın üzerine kaçak olarak 3 kat atılmış olmasına rağmen 99 depreminde zarar görmemiştir.

Binanın yıkılmasından, üzerine fazladan 3 kat atılmasının etkisi olduğu gibi daha sonra da ortak alan olan bodrum katın mal sahiplerince iş yerine dönüştürülüp binanın ön tarafındaki perde kesilerek iş yeri haline getirilmiştir. İş yeri mobilya atölyesi olarak kiraya verilmiştir. Mobilya atölyelerinin ürünleri ağır olduğu için yapmış olduğu titreşim binayı olumsuz etkilemiştir.

Konut alanlarında bu tip işletmelere izin verilmez. Ayrıca bodrum katının komple su içinde olduğu, bunun da perde duvara zarar vereceği hemen yıkılmasında önemli etkisi olmuştur."

Belediye başkanının açıklamasında binanın projeye uygun olduğunu söyleyen Mısırlıoğlu, "Zaten projede fazla olsaydı zabıt görürdü. Bunun olmaması benim yapmış olduğum işlem sorumluluklarımı yerime getirerek bitirdiğimi belirtmektedir. Allah ölenlere rahmet eylesin. Akrabalarına başsağlığı diliyorum. Ben kurallar içinde binayı yaptırdım. Görev sorumluluğu içerisinde binanın plan projesine uygun yapılmasını sağlattım. Görevimi yaptım" dedi.

Televizyonda görünce projenin bana ait olduğunu anladım

Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Suzan Çayır ise sorgusunda, 1985 yılından beri Kartal'da mimarlık bürosu bulunduğunu belirterek, hazırladığı projenin ilgili kurumlar tarafından tasdik edildiğini söyledi. Çayır, "27 sene önce olmuştur. Projeyi önce hatırlayamadım. Basında gördüğümde fark ettim projenin bana ait olduğunu. Eksik, noksan bir şey söz konusu değildir. Zaten bununla ilgili tutanak mevcut değildir. Yasal prosedürler yerine getirilmiştir. Projenin onayı yapıldıktan sonra işim biter. Projeden sonra bütün süreci bilmem mümkün değildir. Proje ile ilgili tüm izin ve onaylar alınmıştır. Herhangi bir eksikliğim, hatam olmamıştır" dedi.

2 kişi tutuklandı

Mahkeme, şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu'nun atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Savcılık, Arzu Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nu da adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Baran ve Mısırlıoğlu'nun yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme, şüphelilere, adli kontrol hükümlerini mazeretsiz ihlal etmeleri durumunda derhal tutuklanacakları ihtarında bulundu.

GÜNDEM Gözyaşlarıyla izlediler