Kartepe Zabıtası​'ndan önemli bilgilendirme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelgesi sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini arttırmaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeyi hatırlatan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı çağrıda bulunarak sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar konusunda hemşehrilerimizin duyarlılık göstererek bize bildirmelerini rica ediyorum” dedi.

7/24 görev başındayız

Zabıta Müdürü Özbayraklı “Genelgeye göre, 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkeye girişi, satışı ve reklamı yasak tehlike arz eden hayvanların (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) denetimleri ilgili ekiplerimiz 7/24 görev başındadır” dedi.

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Çocuk oyun alanlarına giriş yasak

Özbayraklı “Bu hayvanlardan sahiplenilmeyenlere, ilgili birimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde el konulacak ve bu hayvanlar belediyelerce bakımevlerinde rehabilite edilerek tutulacak. Tehlike arz eden bu hayvanlardan, Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanların ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulması sağlanacaktır” açıklamasında bulundu. 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Özbayraklı hemşehrilerimizin konuyla ilgili ihbarlarını ve gözlemlerini 0 262 316 68 00 telefondan bildirebilirler” açıklamasında bulundu.