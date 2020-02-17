Kastamonu mermerine Uzak Doğu’dan büyük ilgi

Açıldığı günden itibaren 40 milyondan fazla kişiye hizmet veren İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok 7 yıldızlı otelde de öncelikle tercih edilen Kastamonu mermerine Uzak Doğu ülkeleri büyük ilgi gösteriyor. Çin, Hindistan, Tayvan, Endonezya, İtalya gibi Dünya’nın 40 ülkesine ihraç edilen Kastamonu mermerlerini güzelliği ve kalitesi, son yıllarda Avrupa ve Arap ülkeleri de tercih etmeye başladı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, hem Kastamonu hem de ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan mermer ocaklarını ziyaret etti. İhraç edilen Kastamonu mermerlerini yakından inceleyen Başkan Fındıkoğlu, mermer üreticileriyle bir süre sohbet ederek bilgiler aldı. İstanbul Havalimanında Kastamonu mermerinin kullanıldığını belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, mermerin 8 ülkeye blok olarak, 25 ülkeye de işlenerek gönderildiğine dikkat çekti.

Kastamonu'da üretilen mermerler İstanbul Havalimanı'nda kullanıldı.

BÖLGEMİZDE 25 OCAK FAALİYETTE

Kastamonu’da şu anda hali hazırda 25’e yakın mermer ocağının bulunduğuna işaret eden Başkan Fındıkoğlu, “Bu ocakların işlevselliği ciddi anlamda ihracata yöneliktir. Tabii ki iç pazarda da bir payımız var; ama en büyük hedefimiz de yurt dışına ihracatımızı arttırmaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemize katma değer kazandırmak ve dünya ekonomisinden mermer sektörüne ve Kastamonu’ya bir yatırım sağlamaktır” diye konuştu.

KALİTESİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

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Kastamonu mermerlerinin rezerv ve kalitesiyle ülke sınırlarını aştığını söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Buradaki tesisimiz şu anda Türkiye’de sayılı tesislerden bir tanesidir. Buradan çıkan ürünlerimiz şu anda dünyanın her tarafına gönderilmektedir. Bölgemiz için mermerin önemi çok büyük. Şu anda dünyada 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde Kastamonu mermerimiz kullanıyor. Bu kullanım da ciddi manada yekun teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.

YILLIK İHRACAT 30 MİLYON DOLAR

Üretilen mermerleri son yıllarda Avrupa ve Arap ülkeleri de tercih ediyor.

Kastamonu mermerlerinin dünya ülkelerine satışının yapıldığına dikkat çeken Kasmer Mermer’in sahibi Nurettin Gündağ ise, Kastamonu mermerinin, hem rezerv olarak hem de üretim ve satış olarak iyi yerde olduğuna değindi. Kastamonu’dan dünyanın 40 ülkesine 30 milyon dolar civarında mermer ihraç edildiğini belirten Gündağ, şöyle konuştu: “Dolayısıyla bu taşın Kastamonu’dan çıkması, Kastamonu’ya ciddi manada bir ekonomik değer katıyor. Aynı zamanda bu mermerin çıkmasıyla birlikte aynı zamanda ikamesi ürün oluşturmak adına bölgede diğer mermerci arkadaşlarla birlikte yaklaşık bölgemizden 25-30 milyon dolar civarında Kastamonu’dan mermer ihracatı dünya ülkelerine yapılmaktadır.”