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Kayıp hemşireden acı haber: Sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi

Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

10:41 . 20/03/2023 Pazartesi
Diğer
Fatma Tekdal

Fatma Tekdal

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu. Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal için ise arama çalışması başlatıldı.

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinde akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın, arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

25 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki Boyundere köyü yakınlarında Fatma Tekdal'ın cesedini buldu.

İki aylık hamile olan Fatma Tekdal'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi sonrası can kaybı 19'a yükseldi.

Ekipler, Fatma Tekdal'ın kayıp kızı 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.


#adıyaman
#şanlıurfa
#sel
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