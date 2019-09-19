Gündem Kaymakam Adaylığı Sınavına başvurular başladı
EĞİTİM

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı! 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman?

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

4 bin kaçak tespit edildi

4 bin kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Metrobüstekiyer kavgasında kan aktı

Metrobüsteki
yer kavgasında kan aktı

Polis metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Netanyahununtelefonlarına çıkmıyor

Netanyahu'nun
telefonlarına çıkmıyor

​Amerika bu krizi konuşuyor.
Dolara yeni hamle

Dolara yeni hamle

Merkez Bankası gecelik faizi indirdiğini açıkladı.
Hannibal damat

Hannibal damat

Isırarak dudağını parçalamıştı: Cezası belli oldu...
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı yapıldı.

Kılavuz tren<br>raydan çıktı

Kılavuz tren
raydan çıktı

Bilecik'teki kazada 2 makinist hayatını kaybetti.
FIFA üstünü çizdi: <br>"Tekrar edilmez!"

FIFA üstünü çizdi:
"Tekrar edilmez!"

​Avrupa'daki örneklerle maç tekrarı iddialarını masaya yatırdık.
Adeta<br>terör estirdiler

Adeta
terör estirdiler

İstanbul'un göbeğinde silahlı düğün konvoyu.
İzlediği tek <br>Galatasaraylı

İzlediği tek
Galatasaraylı

Belçika'daki mücadeleyi tribünden takip etti.
Belediyeleri<br>Kandil yönetiyor

Belediyeleri
Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Hastanenin hedef alındığı saldırıda 30 kişi öldü.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

Güvenli bölge konusunda yine uyarıda bulundu.
Erdoğan paylaştı

Erdoğan paylaştı

​Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı yad etti.
Tek telefonla gireriz

Tek telefonla gireriz

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.