Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı! 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 10:05 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 11:01 AA