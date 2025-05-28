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Kayyum atanan Papara'dan açıklama: 'Günlük limitler uygulanacak'

Kayyum atanan Papara'dan açıklama: 'Günlük limitler uygulanacak'

12:3528/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’ya inceleme kararı vermişti. Çok sayıda gözaltının olduğu ve kayyum atandığı bilinirken yeni bir açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’ya inceleme kararı vermişti. Çok sayıda gözaltının olduğu ve kayyum atandığı bilinirken yeni bir açıklama geldi.

Yasadışı bahis soruşturması sonucu kayyum atanan Papara'dan "TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir." açıklaması geldi.

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığı ve kayyum atanan Papara'dan açıklama geldi. Şirket; Merkez Bankası'nın, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduğu açıklamasında bulundu.


Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir."

Kayyum atandı


Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait 8 şirkete TMSF'nin kayyum atadığı bildirildi. Bakan Yerlikaya soruşturmadaki MASAK raporuna dikkat çekerken, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirtti. Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçici bir süre Papara nezdindeki ödeme işlemlerini limit uygulanacağı belirtilirken, kullanıcıların Papara'da bulunan fonlarının ise güvence altında olduğu duyuruldu.


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