Yasadışı bahis soruşturması sonucu kayyum atanan Papara'dan "TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir." açıklaması geldi.
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığı ve kayyum atanan Papara'dan açıklama geldi. Şirket; Merkez Bankası'nın, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduğu açıklamasında bulundu.
Kayyum atandı
Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait 8 şirkete TMSF'nin kayyum atadığı bildirildi. Bakan Yerlikaya soruşturmadaki MASAK raporuna dikkat çekerken, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirtti. Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçici bir süre Papara nezdindeki ödeme işlemlerini limit uygulanacağı belirtilirken, kullanıcıların Papara'da bulunan fonlarının ise güvence altında olduğu duyuruldu.