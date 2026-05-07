'Kazık' kavgası kanlı bitti: İki kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine H.N. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.’yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. U.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.