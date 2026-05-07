'Kazık' kavgası kanlı bitti: İki kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde inşaatta kullanılan kazıkların izinsiz alındığı iddiası tartışmayı kavgaya dönüştürdü. Çıkan olayda H.N., tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaralarken, kendisi de keserle başından yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine H.N. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.’yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. U.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayda 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan H.N., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.