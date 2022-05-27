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ANKARA

Keçiören Belediyesinden eğitime destek: Arvasi Ortaokulu yeni öğretmenler odasına kavuştu

Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nda öğretmenler odası açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek kapsamında yapımı tamamlanarak Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’na kazandırılan öğretmenler odasının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımı ile gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediyesinden eğitime destek: Arvasi Ortaokulu yeni öğretmenler odasına kavuştu
Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’na kazandırılan öğretmenler odasının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nda öğretmenler odası açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek kapsamında yapımı tamamlanarak Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’na kazandırılan öğretmenler odasının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Boya ve badanası yapılan, yeni mobilyaları ve gereçleri tamamlanarak öğretmenlere tahsis edilen öğretmenler odasının açılışında Başkan Altınok şunları söyledi:

  • ”Allah’ın ilk emri “İkra”dır (oku). Bizlere okumayı yazmayı öğreten öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz bizler öğretmenlere toplum olarak büyük değer vermiş olan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Atatürk: “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. ”diyor. Hepimizi yetiştiren emek veren öğretmenlerimizdir. Bütün alanlarda bütün sektörlerde her şeyi yapan her şeyi üreten birileri mutlaka vardır. Üretebilmenin tek yolu ise öğretmenlerimizin rahleyi tedrisatından geçiyor. Öğretmenlerimiz anne ve baba şefkati göstererek büyük fedakârlıklarla eğitim ve öğretim hayatımızı ve geleceğimizi şekillendiriyorlar. Onlara çok şey borçluyuz”

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