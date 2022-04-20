Gündem Kurtuluşun Müzesi Keçiörende yükseliyor
YEREL GÜNDEM

Kurtuluşun Müzesi Keçiören’de yükseliyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve Milli Mücadele Müzesi haline getirilmek üzere çalışmalarına devam edilen Çoban Mektebi’nin restorasyonunda önemli bir aşama katetti.

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Haber Merkezi Diğer
Kurtuluşun Müzesi Keçiören’de yükseliyor
Kurtuluşun Müzesi Keçiören’de yükseliyor

Ekipler bina içinde ve dışında aslına uygun restorasyon yaparken, Tarihi yapının etrafında eş zamanlı olarak peyzaj çalışması yürütüyor.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Bu anlamda biz de tarihimizi yaşatacak, milli benliğimizi gelecek nesillere aktaracak olan projemize Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolün ardından ivedilikle başladık. Subayevleri Mahallemizde bulunan, Çoban Mektebi olarak da bilinen tarihi yapımızı müze haline getiriyoruz. Çevre düzenleme çalışmasıyla da burayı tarihimize ve ecdadımıza uygun bir görünüme kavuşturacağız.” dedi.

Başkan Altınok, Milli Mücadele Müzesi’ni çevreleyen 37 bin metrekare alanda da rekreasyon çalışması yapıldığını ve bu alana bir de lunapark kurduklarını belirtti.

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