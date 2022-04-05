Keçiören'de spor tesislerinin konforu artırılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kalaba Spor Tesisi’ni ziyaret ederek burada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok vatandaşların taleplerini dinleyerek tesislerdeki konforun artması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğuna da dikkati çeken Altınok, “Spor tesislerimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Eğer hastalıklardan uzaklaşmak istiyorsak, daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak spor yapmalıyız. İlçemizdeki açık ve kapalı spor tesissilerinin sayısını artırdık. 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yaptık. Bu tesislerimizden ne kadar fazla vatandaşımız faydalanırsa yatırlılarımızın sağlayacağı fayda da bir o kadar artacaktır” dedi.

GÜNDEM Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Keçiören’de açıldı