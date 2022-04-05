Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Keçiörende spor tesislerinin konforu artırılıyor
ANKARA

Keçiören'de spor tesislerinin konforu artırılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kalaba Spor Tesisi’ni ziyaret ederek burada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiörende spor tesislerinin konforu artırılıyor
Turgut Altınok

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kalaba Spor Tesisi’ni ziyaret ederek burada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok vatandaşların taleplerini dinleyerek tesislerdeki konforun artması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğuna da dikkati çeken Altınok, “Spor tesislerimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Eğer hastalıklardan uzaklaşmak istiyorsak, daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak spor yapmalıyız. İlçemizdeki açık ve kapalı spor tesissilerinin sayısını artırdık. 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yaptık. Bu tesislerimizden ne kadar fazla vatandaşımız faydalanırsa yatırlılarımızın sağlayacağı fayda da bir o kadar artacaktır” dedi.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Keçiören’de açıldı
GÜNDEM
Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Keçiören’de açıldı
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.