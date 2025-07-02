Keklikler kene yer mi? İşte doğaya salınan kekliklerle ilgili merak edilen gerçekler

Son yıllarda Türkiye genelinde kene vakalarında artış yaşanırken, doğaya bırakılan kekliklerin bu durumla ilişkisi merak ediliyor. Her yıl farklı illerde binlerce keklik, doğal haşere ve süneyle mücadele kapsamında doğaya salınıyor. Bu da birçok vatandaşın aklına şu soruyu getiriyor:

"Keklik kene yer mi?"