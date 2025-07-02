Keklikler kene yer mi? İşte doğaya salınan kekliklerle ilgili merak edilen gerçekler

Keklikler kene yer mi? Kekliklerin kene yiyip yemediği, doğadaki beslenme alışkanlıkları ve biyolojik denge üzerindeki etkileriyle birlikte ele alındı. Doğal haşere kontrolüyle ilgilenenlerin merak ettiği bu sorunun yanıtı haberimizde.
Bilimsel kanıt yok
Ancak yapılan araştırmalara göre, kekliklerin doğrudan kene ile beslendiğine dair net bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Yine de doğada yerde gezinirken tesadüfen küçük parazitleri, örneğin kene benzeri canlıları tüketmeleri mümkündür. Bu durum, onların kene avladıkları veya özellikle bu parazitlerle beslendikleri anlamına gelmez.
- Kekliklerin ana besin kaynağı kene değildir.
- Doğadaki rolleri, daha çok tohum ve bitki artıklarıyla beslenerek ekosisteme katkı sağlamak üzerinedir.
- Tarımsal zararlılarla mücadelede dolaylı etkileri olabilir.
Doğal denge açısından önemli bir yere sahip olan keklikler, biyolojik çeşitliliği destekleyen türlerden biri olarak doğada yerini korumaya devam ediyor.