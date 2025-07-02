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Keklikler kene yer mi? İşte doğaya salınan kekliklerle ilgili merak edilen gerçekler

Keklikler kene yer mi? İşte doğaya salınan kekliklerle ilgili merak edilen gerçekler

10:492/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
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Keklikler kene yer mi? Kekliklerin kene yiyip yemediği, doğadaki beslenme alışkanlıkları ve biyolojik denge üzerindeki etkileriyle birlikte ele alındı. Doğal haşere kontrolüyle ilgilenenlerin merak ettiği bu sorunun yanıtı haberimizde.

Son yıllarda Türkiye genelinde kene vakalarında artış yaşanırken, doğaya bırakılan kekliklerin bu durumla ilişkisi merak ediliyor. Her yıl farklı illerde binlerce keklik, doğal haşere ve süneyle mücadele kapsamında doğaya salınıyor. Bu da birçok vatandaşın aklına şu soruyu getiriyor:
"Keklik kene yer mi?"

Keklikler, doğada özgürce yaşayan ve otçul ile böcekçil beslenme alışkanlığına sahip kuşlardır. Genellikle tohumlar, otlar, küçük bitkiler ve çeşitli böceklerle beslenirler. Zaman zaman larva ve omurgasız canlıları da tükettikleri bilinir.

Bilimsel kanıt yok


Ancak yapılan araştırmalara göre, kekliklerin doğrudan kene ile beslendiğine dair net bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Yine de doğada yerde gezinirken tesadüfen küçük parazitleri, örneğin kene benzeri canlıları tüketmeleri mümkündür. Bu durum, onların kene avladıkları veya özellikle bu parazitlerle beslendikleri anlamına gelmez.



  • Kekliklerin ana besin kaynağı kene değildir.
  • Doğadaki rolleri, daha çok tohum ve bitki artıklarıyla beslenerek ekosisteme katkı sağlamak üzerinedir.
  • Tarımsal zararlılarla mücadelede dolaylı etkileri olabilir.

Doğal denge açısından önemli bir yere sahip olan keklikler, biyolojik çeşitliliği destekleyen türlerden biri olarak doğada yerini korumaya devam ediyor.



#keklik
#kene
#parazit
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