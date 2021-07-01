Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı.

"Vatandaşın ayağına gitmedik"

Konuşmasında kendilerine yönelik "Bugüne kadar CHP iktidar olamadı" eleştirisinin yöneltildiğini ve bunun doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıkları itirafında bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olamamalarının sebebini şu sözlerle anlattı:

OYNAT 00:26 Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup vatandaşa gitmediğimiz için iktidar olamadık Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara'da oturup kulağa hoş gelen sözler söyledikleri için bugüne kadar iktidar olamadıklarını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Doğrudur. Kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum” dedi.

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"Ankara'da oturup tumturaklı laflar ettik"

Bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Doğrudur. Kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara’da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum.