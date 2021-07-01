Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup vatandaşa gitmediğimiz için iktidar olamadık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden iktidar olamadıklarına ilişkin itirafta bulundu. Samsun'da muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara’da oturup 'gösterişli' sözler sarf ettiklerini belirterek "Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin de sana oy mu vermedi? Oturdun Ankara’da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı.
"Vatandaşın ayağına gitmedik"
Konuşmasında kendilerine yönelik "Bugüne kadar CHP iktidar olamadı" eleştirisinin yöneltildiğini ve bunun doğru olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıkları itirafında bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar olamamalarının sebebini şu sözlerle anlattı:
Bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Doğrudur. Kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara’da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum.