Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kendini polis diye tanıttı, terlikle dolandırmaya geldi

11:08 8/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdur vatandaşa teslim edildi.
Osmaniye’de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden birinin parayı almaya terlikle gelmesi dikkat çekti.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin Y.B. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin, "terör örgütü ile bağlantınız var" diyerek vatandaşı korku ve paniğe sürükledikleri öğrenildi.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, izlerini kaybettirmek amacıyla sık sık araç değiştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, kuyumcuda bozdurdukları altınlardan elde ettikleri paralarla birlikte yakalandı. Şüphelilerden birinin parayı almaya ayağında terlikle gelmesi ise dikkat çekti.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 392 bin TL, 300 dolar, 1 çift altın küpe ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının mağdur vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.



#Osmaniye
#polis
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
