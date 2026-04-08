Kendini polis diye tanıttı, terlikle dolandırmaya geldi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin Y.B. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin, "terör örgütü ile bağlantınız var" diyerek vatandaşı korku ve paniğe sürükledikleri öğrenildi.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, izlerini kaybettirmek amacıyla sık sık araç değiştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, kuyumcuda bozdurdukları altınlardan elde ettikleri paralarla birlikte yakalandı. Şüphelilerden birinin parayı almaya ayağında terlikle gelmesi ise dikkat çekti.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 392 bin TL, 300 dolar, 1 çift altın küpe ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının mağdur vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.







