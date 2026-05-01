Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Çavuş köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş, kesmeye çalıştığı ağaç devrilince altında kaldı. Ağır yaralanan Satılmış Gücükçavuş, arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan Satılmış Gücükçavuş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.