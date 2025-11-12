Yeni Şafak
Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18:3912/11/2025, Çarşamba
AA
Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edildi
Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edildi

AFAD, Akdeniz'de GKRY'nin Baf şehri açıklarında TSİ 17.23'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, ülke genelinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf şehri açıklarında bugün öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında TSİ 17.23'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadı

Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Baf şehrinde ikinci depremin ardından halkın evlerine giremediği, bazı okullarda eğitimin durdurulduğu bildirildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek, toplanma noktalarından ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, deprem sonucunda ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, bugün öğle saatlerinde GKRY ve KKTC'de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı tespit edilmişti.



