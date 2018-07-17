Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974'teki harekatın yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere çeşitli ülkelerden çok sayıda konuk KKTC'ye gelecek. "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle başkent Lefkoşa ile tüm ilçelerde tören ve etkinlikler düzenlenecek.

19 Temmuz'da saat 12.00'de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yapacağı konuşmayla başlayacak etkilikler, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek törende Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunulması ile sürecek.

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi" 16 ve 19 Temmuz Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina'da yapılacak.

Atıcılık Federasyonu, Lefke ve Lefkoşa'da yapılcak müsabakalarda dereceye girenlere "20 Temmuz Barış ve Özgürlük" kupası verecek.

Basketbol Federasyonu kutlamalar çerçevesinde U-16 Kızlar Barış ve Özgürlük Basketbol kupası karşılaşmaları 20-22 Temmuz'da Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Etkilikler kapsamında Atletizm Federasyonu 20 Temmuz'da yol koşusu, Masa Tenisi Federasyonu 21 Temmuz'da Veteran Turnuvası, 22 Temmuz'da Avcılık Federasyonu olta ve zıpkınla balık avlama müsabakası düzenleyecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının bandosu da 23 Temmuz'da Lefkoşa Bedesten'de solist Cem Kafkas'la Barış ve Özgürlük konseri verecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı Girne Alsancak'ta Yavuz Çıkarma Plajı'nda tören düzenlenecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Burada Türkiye'de KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayraklar adaya çıkarılacak.

Türk Yıldızları

Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk gösteri ekibi 20 Temmuz'da saat 18.00'den itibaren Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi yapacak.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek "Şafak Nöbeti", Yavuz Çıkarma Plajı'nda 19 Temmuz'u 20 Temmuz’'a bağlayan gece düzenlenecek. Etkinlikte sanatçı Kıraç sahne alacak.

Nöbette, 44 yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı'na ayak basan 50. Alay'ın sahilde sancaklarını açarak mücahitlerle buluşması canlandırılacak. Bu yıl da geleneksel meşale yürüyüşüyle devam edecek Şafak Nöbeti, şafak vakti havai fişek gösterisinin yapılması, dualar edildikten sonra da sabah ezanının okunması ile sona erecek.