Kılıçdaroğlu'na oy verdiği pusulasının yanına teröristlerin fotoğrafını koyarak paylaşım yaptı

Türkiye tarihi seçim için sandık başında. Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Diyarbakır'da Yenişehir Turgut Özal İlkokulu'nda, HDP'li sandık görevlileri farklı sandıklarda oy kullanmak istediğini fark eden HÜDA PAR müşahitleri bu olaya izin vermedi.