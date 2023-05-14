Kılıçdaroğlu'na oy verdiği pusulasının yanına teröristlerin fotoğrafını koyarak paylaşım yaptı

Oy kabinine terör örgütü destekleyicilerinin fotoğrafıyla girerek paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Türkiye bugün sandığa gitti. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölgelerde terör propagandaları erken başladı. Oy kabinine girerken yanına bebek katili Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını alan HDP'li, Kılıçdaroğlu'na bastığı oy pusulasının yanına terörislerin fotoğrafını koydu ve o anları sosyal medyasında paylaştı.