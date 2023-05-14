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Kılıçdaroğlu'na oy verdiği pusulasının yanına teröristlerin fotoğrafını koyarak paylaşım yaptı

Türkiye tarihi seçim için sandık başında. Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. HDP'li şahıs, Kılıçdaroğlu'na oy verirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş fotoğraflarıyla oy pusulasını paylaştı.

15:15 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oy kabinine terör örgütü destekleyicilerinin fotoğrafıyla girerek paylaşım yaptı.

Oy kabinine terör örgütü destekleyicilerinin fotoğrafıyla girerek paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Türkiye bugün sandığa gitti. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölgelerde terör propagandaları erken başladı. Oy kabinine girerken yanına bebek katili Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını alan HDP'li, Kılıçdaroğlu'na bastığı oy pusulasının yanına terörislerin fotoğrafını koydu ve o anları sosyal medyasında paylaştı.






#HDP
#Abdullah Öcalan
#Kemal Kılıçdaroğlu
20 dakika önce
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