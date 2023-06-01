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Kılıçdaroğlu’na oy vermedi diye dövdüler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Umut Altaca, CHP’ye oy vermediği için darp edildi. Aynı binada çalıştığı 7-8 kişinin saldırısına uğrayan Altaca, saldırganların kendisini darp etmeden önce güvenlik kameralarının yönünü değiştirdiklerini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Hak-İş ise çalışanlardan Kılıçdaroğlu’na oy verdiklerine dair fotoğraf istendiğini, Erdoğan’a oy verenlerin merkezden kilometrelerce uzağa sürüldüğünü açıkladı.

Burak Doğan
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Umut Altaca, saldırıdan önce kameraların indirildiğine dair görüntülerin Jandarma tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Umut Altaca, saldırıdan önce kameraların indirildiğine dair görüntülerin Jandarma tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Ova Hizmet Birimi’nde çalışan Umut Altaca (28), Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde oy kullanmadığı için, belediye çalışanları tarafından darp edildi. Saldırıdan sonra ambulans çağırıp hastanede darp raporu alan Altaca, tedavisinin ardından Kınık Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Altaca, 28 Mayıs’ta oy kullanmadığını, ertesi gün işe gittiğinde aynı binada çalışan sağlık birimi görevlisi İlhan B. ve her gün gördüğü 7-8 personelin saldırısına uğradığını söyledi.

KAMERALARI İNDİRİP SALDIRDILAR

Kendisine saldıranların önce kameraları ve kayıt cihazlarını imha etmeye kalktıklarını anlatan Altaca, “Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama personeli 7-8 kişi, önce kameraları imha etti. Bizim ofise giren kamerayı bulup aşağı indirdiler” dedi. “Bana ‘Adam mısın lan?’ diyerek vurmaya başladı. 7-8 kişi beni daire içine aldı. Oradan çıkamadım” diye konuşan Altaca, saldırıya şahit olan bir temizlik personelinin küfür ve tehdit edilip başka odaya yollandığını söyledi.

ERDOĞAN’CILAR SÜRGÜNE

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hak-İş Konfederasyonu Antalya İl Başkanı M.Talha Kandil ise saldırıyla ilgili şunları kaydetti: “Seçim ikinci tura kalınca personelin sosyal medyası incelemeye alındı. Erdoğan ve AK Parti ile ilgili paylaşım yapan veya beğenenler tespit edilip sürgüne gönderildi. Bir arkadaşımız Antalya Merkez’den Manavgat’a sürüldü. Kaş’a sürgün edilenler var. Sürgünler devam ediyor. Çalışanlardan seçim öncesi Kılıçdaroğlu’na oy verdiklerine dair fotoğraf istediler.”



#Antalya
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Umut Altaca
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