Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı: Bizim karnemiz kırık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım töreninde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 'helalleşme buluşması' gerçekleştiren CHP lideri, burada yaptığı konuşmada da başörtüsü itirafında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALİNE GETİRDİK"

CHP’ye yeni katılan üyelere herkesin yaşam tarzına saygı duymaları gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP’nin geçmişte bu konuda hata yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız"

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"1 METRELİK BEZ PARÇASI"

Geçtiğimiz senelerde başörtüsünü '1 metrekarelik bez parçası' diye tanımlayan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"O işin sınırı da yok. Yani bugün türbanla, yarın birisi diyecek ki ben peçeyle gelmek istiyorum. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum."