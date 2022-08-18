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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı: Bizim karnemiz kırık

Partisinin üye katılım töreninde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı geldi. Bir dönem 'Bir metrekarelik bez parçası' diye söz ettiği başörtüsü konusunda yanlış politika izlediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlundan başörtüsü itirafı: Bizim karnemiz kırık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım töreninde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 'helalleşme buluşması' gerçekleştiren CHP lideri, burada yaptığı konuşmada da başörtüsü itirafında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALİNE GETİRDİK"

CHP’ye yeni katılan üyelere herkesin yaşam tarzına saygı duymaları gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP’nin geçmişte bu konuda hata yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız"

"1 METRELİK BEZ PARÇASI"

Geçtiğimiz senelerde başörtüsünü '1 metrekarelik bez parçası' diye tanımlayan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"O işin sınırı da yok. Yani bugün türbanla, yarın birisi diyecek ki ben peçeyle gelmek istiyorum. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum."

Hangi Kılıçdaroğlu doğru söylüyor?
OYNAT 01:43
Hangi Kılıçdaroğlu doğru söylüyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, 'başörtüsü yasağının yanlış olduğunu her fırsatta dile getirdiğini' ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çıkışı, geçmiş dönemdeki açıklamalarıyla çelişti.
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