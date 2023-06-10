|
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü: İletişim Başkanlığı açıkladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı seçimlere ilişkin iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'Fark sadece 2 puan' iddiasına yönelik DMM, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, 'Fark sadece 2 puan' şeklindeki iddiası doğru değildir.' ifadelerini kullandı.

16:13 . 10/06/2023 Cumartesi
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerinde Cumhur İttifakı büyük bir üstünlükle seçimi kazandı. Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin manipülatif söylemlere başvurdu.

"Fark sadece 2 puan iddiası doğru değildir"

Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin "Fark sadece 2 puan" olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından çürütüldü.

Konu hakkında açıklama yapan DDM, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiası doğru değildir. İki aday arasındaki fark birinci turda yüzde 4,64, ikinci turda ise yüzde 4,36'dır." ifadelerini paylaştı.

Ayrıca DMM'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

Resmi sonuçlara göre, seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 49,52'sine tekabül eden 27 milyon 133 bin 849 oy almıştır.

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 44,88'ine tekabül eden 24 milyon 595 bin 178 oy almıştır. 14 Mayıs'taki seçimlerde aradaki fark yüzde iki değil, yüzde 4,64'tür.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 52,18'ine tekabül eden 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 47,82'sine tekabül eden 25 milyon 504 bin 724 oy almıştır. İkinci tur seçimlerinde de fark yine toplam geçerli oyların yüzde 4,36'sıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiası doğru değildir.



Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#seçim
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu