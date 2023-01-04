Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin özerklik açıklamasına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi: Partiye PKK'nın fikriyatını da enjekte etmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile gündeme gelen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atamıştı. Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin özerklik açıklamalarına tepki gösterdi.

'PARTİNİN SONUNU GETİRİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'yi eleştiren gazeteci Nedim Şener, "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin birliğinin sembolü olmuş Atatürk tarafından kurulmuş 100 yıllık partinin sonunu getirmeye yemin etmişçesine emin ve ağır adımlarla ilerliyor. PKK’nın siyasi sözcüsü HDP ile işbirliğini geçtim, partinin içine PKK/HDP’lilerin fikriyatını da enjekte etmeye başladı. Dün, Irak’taki Barzani Yönetimi’ne bağlı Rudaw isimli internet sitesinin, Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi ile röportajını okuyunca buna emin oldum" dedi.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu PKK'yı destekleyen paylaşımları ile bilinen Nuşirevan Elçi’yi 'başdanışmanı' yaptı