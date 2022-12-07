Gündem Kılıçdaroğlu PKKyı destekleyen paylaşımları ile bilinen Nuşirevan Elçiyi başdanışmanı yaptı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu PKK'yı destekleyen paylaşımları ile bilinen Nuşirevan Elçi’yi 'başdanışmanı' yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile gündeme gelen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu PKKyı destekleyen paylaşımları ile bilinen Nuşirevan Elçi’yi başdanışmanı yaptı
Nuşirevan Elçi - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda partisine katılan eski Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi’yi 'Başdanışman' olarak atadı.

Elçi, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda CHP'ye katılmıştı. Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’yi “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor

Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İşte Elçi'nin bazı paylaşımları;

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Aynı yalanları geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söylemişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar, 'Kılıçdaroğlu'nun kaynağı PKK elebaşı mı?' diye sordu.

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