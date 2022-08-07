Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir elektrik şovu yine tutmadı! Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesilen aileleri ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi.

"VAATLERLE ELEKTRİĞİNİN KESİK OLDUĞUNU SÖYLETTİRDİLER"

Sabah'ın haberine göre; Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."

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"ARIYORUM CEVAP VERMİYORLAR"

Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını belirtti ve CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı.

OYNAT 03:36 Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları ve kesintileriyle ilgili provokasyonu yine elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, 'Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi' diyerek türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Öztürk, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

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"BANA YİNE MURAT KÖSE SAHİP ÇIKTI"

Yaşananlar nedeniyle Başkan Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi." diye konuştu.