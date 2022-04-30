Kılıçdaroğlu'nun 2. elektrik faciası

Elektrik faturaları üzerinden halkı tahrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün elektriği kesilen bir evdeydi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret partisinin sosyal medyasında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı’nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen 3 çocuklu Gökay ve Ayşe Taflan çiftinin yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu" ifadeleri ile paylaşıldı.

3 GÜN ÖNCE KESİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği hanenin elektriğinin 10 gün değil ziyaret gününden 2 gün önce ve kaçak kullanımdan dolayı kullanıma kapandığı öğrenildi. Okmeydanı'ndaki evin elektriğinin 26 Nisan saat 13.00'te kesildiği tespit edildi.

Kılıçdaroğlu, ziyarete eşlik eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye nBaşkanı Muammer Keskin ve aileyle birlikte loş ışıkta çay içip, sohbet etti.

KAÇAK KULLANDI

Elektrik şirketinin dün yaptığı incelemede söz konusu hanenin 26 Nisan'dan itibaren 18 kilovatsaat kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında da şalterin indirildiği belirlendi.

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Ankara’da da aynı olayı yaşadı

Kılıçdaroğlu Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği bir evde de elektriğin 4 aydır kesik olduğunu söylemişti. Ziyaret tarihinde hanenin elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiş, Kılıçdaroğlu eve gittiğinde ise şalterin indirildiği ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi