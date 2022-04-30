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ANKARA

Kılıçdaroğlu'nun 2. elektrik faciası

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “faturayı ödeyemediği için elektrikleri kesik” diyerek ziyaret ettiği ikinci ailede de oyuna geldi. İstanbul Okmeydanı’nda yaşayan ailenin kaçak kullandığı için elektriklerinin kesildiği ortaya çıktı. İşlemden sonra da kaçak elektrik kullanmaya devam eden aile sadece Kılıçdaroğlu’nun evde bulunduğu saat içerisinde şalteri indirmiş.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun 2. elektrik faciası
Kemal Kılıçdaroğlu

Elektrik faturaları üzerinden halkı tahrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün elektriği kesilen bir evdeydi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret partisinin sosyal medyasında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı’nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen 3 çocuklu Gökay ve Ayşe Taflan çiftinin yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu" ifadeleri ile paylaşıldı.

3 GÜN ÖNCE KESİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği hanenin elektriğinin 10 gün değil ziyaret gününden 2 gün önce ve kaçak kullanımdan dolayı kullanıma kapandığı öğrenildi. Okmeydanı'ndaki evin elektriğinin 26 Nisan saat 13.00'te kesildiği tespit edildi.

Kılıçdaroğlu, ziyarete eşlik eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye nBaşkanı Muammer Keskin ve aileyle birlikte loş ışıkta çay içip, sohbet etti.
Kılıçdaroğlu, ziyarete eşlik eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye nBaşkanı Muammer Keskin ve aileyle birlikte loş ışıkta çay içip, sohbet etti.

KAÇAK KULLANDI

Elektrik şirketinin dün yaptığı incelemede söz konusu hanenin 26 Nisan'dan itibaren 18 kilovatsaat kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında da şalterin indirildiği belirlendi.

Ankara’da da aynı olayı yaşadı

  • Kılıçdaroğlu Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği bir evde de elektriğin 4 aydır kesik olduğunu söylemişti. Ziyaret tarihinde hanenin elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiş, Kılıçdaroğlu eve gittiğinde ise şalterin indirildiği ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi
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